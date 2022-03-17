CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesinin icraat karnesi boş!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldiği günden bugüne 3 yıl geçti. Karalar'ın seçim vaatlerinin hiçbirini icraata dökemediği ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Siyaset bol bol vaatler verip mağdur edebiyatı yapmak değildir" diyerek Karalar'a yüklendi.



Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı

Karalar'ın vaadettiği projelerinin hiçbirini yapmadığına dikkat çeken Gülaçatı; "Ama vaatleri say say bitmiyor. Bu projelerin kaç tanesi hayata geçmiş? Tabii ki hiçbiri. Yine hüsran yine hüsran, yine hüsran. Bu belediye 3 değil 30 yıl geçse ortaya bir proje koyamaz" dedi.

Gülaçtı; "Sayın başkanın ilk vaadi 6 ay içerisinde belediyenin mali bütçesini düzelterek borç sorununu ortadan kaldırmaktı. Ancak geçen 3 yılda hizmet üretememe sürekliliğine borcu bahane göstermesinden başka bir şey göremedik. Bir diğer vaadi ise işçi çıkarmamaktı. Seçimden önce 'Çalışan kardeşlerimizin hepsi rahat olsun tek bir kişinin bile işine son vermeyeceğiz. Maaşlarını da düzenli ödenir noktaya getireceğiz' Sonuç ne? Üç binden fazla emekçinin işine son verdi. Yani yine hüsran!" diye konuştu.

KARALAR'IN SÖZ VERİP YAPMADIĞI PROJELER

Park sıkıntısı olan yoğun bulvarlara yapacağımız bulvar üstü otoparklarla trafik sıkışmayacak Adana rahatlayacak.

Tekir'e yapacağımız mesire alanı ile herkes yayla keyfi yaşayacak. Dedeler torunlarla eğlenecek Adana kazanacak.

Baraj Gölü kenarına yapacağımız yaşlı yaşam köyü ile yaşlılarımız huzur içinde yaşam geçirecek.

Göl kenarı projesiyle Adana'nın çehresi değişecek memleketimize daha çok turist gelecek Adanalı kazanacak.

Hadırlı-Havutlu arasında yapacağımız yeni regülatör köprü hem yolu kısaltacak hem de kirli suyu arıtacak Adana kazanacak.

Adana tarihinin en büyük kütüphanesi ve modern sanatlar merkezini yapacağız. Adana sanatın merkezi olacak.

Yapacağımız 117 kilometrelik eski bisiklet yolu Adanalı daha sağlıklı ulaşım imkanı elde edecek. Adana bisiklet tutkunlar için çekim merkezi haline gelecek.

Devasa büyüklüğünde yapılacak olan Adapark Adana'ya güzellik, yediden yetmişe tüm Adanalıların hayatına renk katacak. Daha fazla yeşil alan daha zengin Adana.