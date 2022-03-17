Emniyetten 2 bine yakın çocuğa seminer

Türkiye'nin en huzurlu illeri arasında yer alan Karabük ilinde emniyet müdürlüğü ekipleri huzur devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7/24 suç ve suçlularla mücadele ederken, düzenledikleri çeşitli seminerlerle de bilinçlendiriyor.

Vatandaşların güvencesi, suçluların korkulu rüyası olmaya devam edeceklerini belirten İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ" Ekip arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için 7/24 görev başındalar. Bunun yanı sıra vatandaşımızı suçu önlemek amacıyla da seminerler veriyoruz. Çocuk Şube Müdürlüğünce, devam eden 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı ikinci yarıyılında ortaokul ve lise dengi okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik olarak "Çocuklara Yönelik Şiddet ve Kişisel Güvenlik Hakkında Bilgilendirme Seminerleri" düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen (30) okulumuzda 15 Şubat- 15 Mart 2022 tarihleri arasında toplam iki bine yakın öğrencimize bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Bilgilendirme seminerlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız bulundukları mahalle, sokak ve evlerinin çevrelerinde şüpheli gördükleri şahısları ve araçları en kısa zamanda tamamen ücretsiz olan 112 Acil hattını arayarak ihbar etsinler. Ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine intikal ederek gerekli çalışmaları yapacaklar, böylece bir suç işlenmeden önce önlenmeiş olacaktır" dedi.