HSK’dan 5 hakim ve savcıya FETÖ ihracı

HSK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, HSK, 15 Mart günü tarihlerindeki toplantılarında, Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hâkimi Muhammed Toy, İstanbul İdare mahkemesi üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyeti Savcısı Yaver Çerçi durumlarını görüştü.

Hakimler Savcılar kurulu yaptığı değerlendirmede bu kişilerin FETÖ/PDY irtibat ve iltisaklarini sabit olduğuna karar vererek bu hakim ve savcıların meslekte kalmalarının uygun olmadığını değerlendirerek meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verdi.