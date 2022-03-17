İçişleri Bakanlığı’ndan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a tepki: Faşist zihniyetin alışkanlığıdır

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğunu öne sürmüştü. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın söz konusu iddiasını yalanladı.

"TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİ BEBEK ORANI YÜZDE 8, HATAY'DA İSE 4'TE 1'DİR"

İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay'da ise 4'te 1'dir.

"FAŞİST ZİHNİYETİN ALIŞKANLIĞIDIR"

Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."