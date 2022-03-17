İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA’ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin yüz akı projesi SİHA'ları hedef aldı. Çıray, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında tüm dünyanın takdir ettiği ve almak için sıraya girdiği SİHA'larla ilgili hazımsızlığını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Çıray, gece gündüz çalışarak SİHA'ları Türkiye'ye kazandıran BayKar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı da hedefe koydu.
"HAVASINDAN GEÇİLMİYOR"
İYİ Partili Çıray, hiçbir tartışma ortamı yokken SİHA'ları hedef alan paylaşımı ile tepki çekti. Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş... 'Rakipsiz!' genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor." dedi.
AYTUN ÇIRAY'A TEPKİ YAĞDI
Çıray'ın Selçuk Bayraktar'ın şahsını ve yerli SİHA'ları hedef aldığı hazımsız ifadeleri büyük tepki çekti.
Vatandaşlar Çıray'ın paylaşımının altına şu mesajları yazdı:
- Kendisi gayet mütevazıdır Selçuk beyefendinin. Hava atsa hakkımıdır, sonuna kadar hakkıdır ama hiçbir zaman hava falan atmamıştır.
- Yazıklar olsun.
- Adam iyi bence. Sezarın hakkı sezara.
- Hahahhahahahha günün en komik olayı.
"BAYRAKTAR BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİDİR"
- Evet, İyi Partiden ayrılmak için son işareti de aldım. Şu konuda bari bağımsız bakabilirsiniz olaya. Vestel de yapsın Baykar da. Devlet tabii ki imkanları öne sürecek. Vestel'e yapma mı demişler sanki? Eleştirmek için eleştirmek mi bizi İYİ bir yere götürecek gerçekten?!
- Bayraktar bu milletin göz bebeğidir!
"İŞTE EN TEHLİKELİ KAFA BUDUR"
- İşte tehlikeli kafa budur! Tam da budur! Allah size Türkiye hakkında karar alma yetkisi nasip etmesin! Çünkü yapacağınız ilk iş, ülkemiz için ne kadar hayırlı/faydalı konu varsa hepsini engellemek olacaktır!
- Millet size bu izni asla vermedi ve vermeyecek!
"BU ŞEKİLDE MUHALEFET İLE İKTİDAR OLMANIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
- Niye rahatsız mı oldunuz? Sihaları geçiniz,şimdiye kadar(20 yıl) iktidarın ülkemiz için yaptığı onca projeden sadece birini (1) sayfanızda paylaşıp,takdir edip alkışladınız mı? Hani merakımdan soruyorum!
- BAYRAKTAR TB 2 Dünyanın en iyi, en başarılı, kendini savaş meydanlarında defalarca kanıtlamış, dünya savaş tarihini kökünden değiştirmiş tek siha'sıdır da ondan Aytun bey. Muhalefet bu olmamalı. Bu şekil muhalefetle iktidar olmanız mümkün değildir.
"YUNAN BİLE GÖRDÜ KABUL ETTİ NE ZORUNUZA GİDİYOR ANLAMIYORUM Kİ!"
- Biz bahsetmiyoruz, dünya bahsediyor, Ukrayna halkı gönlüne kazıdı efsane olarak, adına şarkılar yazıldı, Yunan bile gördü kabul etti, sizin neyi zorunuza gidiyor anlamıyorum ki, gurur duymanız gerekir. Seçmen olarak bu zihniyeti kabul etmiyorum, alternatif olamazsınız.
- İktidara gelseniz demek ilk fabrikasını kapatıp anasından emdiği sütü burnundan getireceğiniz kişilerden biri belli oldu. Kafaya bak kafaya püühhh…
- Ülkeye gram faydası yok attığı Twete bak.Selçuk Bayraktar yapmış siz yaptınızda önünüzü mü kestiler ? Allah için biraz yapılan şeyelere saygı duyun lütfen.