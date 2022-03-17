İYİ Partili Aytun Çıray Selçuk Bayraktar ve SİHA’ları hedef aldı! Vatandaştan tepki yağdı: Yunan bile gördü kabul etti, ne zorunuza gidiyor anlamadım

"BAYRAKTAR BU MİLLETİN GÖZBEBEĞİDİR"

- Evet, İyi Partiden ayrılmak için son işareti de aldım. Şu konuda bari bağımsız bakabilirsiniz olaya. Vestel de yapsın Baykar da. Devlet tabii ki imkanları öne sürecek. Vestel'e yapma mı demişler sanki? Eleştirmek için eleştirmek mi bizi İYİ bir yere götürecek gerçekten?!

- Bayraktar bu milletin göz bebeğidir!

"İŞTE EN TEHLİKELİ KAFA BUDUR"

- İşte tehlikeli kafa budur! Tam da budur! Allah size Türkiye hakkında karar alma yetkisi nasip etmesin! Çünkü yapacağınız ilk iş, ülkemiz için ne kadar hayırlı/faydalı konu varsa hepsini engellemek olacaktır!

- Millet size bu izni asla vermedi ve vermeyecek!