Kaçak yapılaşmaya göz yuman belediyeye soruşturma

İzmir
'de, geçtiğimiz aylarda CİMER'e başvuran bir vatandaş, Menderes
Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar
'ın ilçedeki kaçak yapılaşmaya göz yumduğunu öne sürerek, Rüzgar ve CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar
hakkında şikayette bulundu. Bu iddia üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye hakkında soruşturma başlattı. Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir imzası ile belediyeye gönderilen yazıda, turizm bölgesi Özdere
'deki 5 yıldızlı 2 bin 400 yataklı tatil köyü ve lüks otelin yapıldığı arazi ve inşaatına ilişkin başta ruhsat olmak üzere tüm belgeler istendi.