Kardeşimi almadan buradan gitmem

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP
İl Binası önünde annelerin başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şu ana kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eyleme bir ailenin daha katılımıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 270'e yükseldi. Yaklaşık 8 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan kardeşi Adem için Erzincan
'dan gelerek eyleme katılan Ahmet Dönmez
, "Kardeşim 2015'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Kardeşimi aramak için geldim. Kardeşimi almadan da buradan gitmeyi düşünmüyorum. Kardeşime çağrım; annen ile baban yaşlılar. Sen gittikten sonra hiç gülmediler. Anne ile babanın ölmeden önce seni görmelerini istiyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyup, pişman olup, geri gelecektir" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Muş
'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylem yapan 28 aile de, 48 haftadır evlatlarının yolunu gözlüyor. Oğlu Ersin için eylemini kararlılıkla sürdüren anne Ayten Koçhan, CHP
'ye tepki göstererek, CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi' mesajına tepki gösterdi. 48 haftadır çocukları için eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan anne Ayten Koçhan, "Bizler eylemimize kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim üzerimizden siyaset kurmasınlar. Bizler sadece evlatlarımız için burada eylem yapıyoruz" dedi.