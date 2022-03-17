Milas’ta sokak köpekleri bir kadına saldırdı

Milas'ta bir vatandaş başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

ÇÖZÜM ÜRETİLMİYOR

Başıboş sokak köpeklerinin sıklıkla vatandaşlara saldırdığını belirten vatandaşlar, Milas Belediyesi'ni göreve çağırdı. Sokak köpeklerinin yoğunluğunda dolayı çocuklarını parka götürmekten endişelendiğini dile getiren vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. Milas Belediyesinin bir an önce bu durumu çözmesini isteyen vatandaşlar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Atakent sitesindeki köpeklerle ilgili gönderiyi paylaşmıştık. Ama maalesef Milas Belediyesi yine umursamayarak ilgilenmedi. Ve sonuç bir vatandaşımız maalesef köpekler tarafından saldırıya uğradı. Şimdi soruyoruz şimdi bunun vebali kimin? O kadar uyarılara rağmen ne için çözüm üretilmiyor? Belediyenin tek dediği alırız, kısırlaştırırız yine aldığımız bölgeleye bırakırız diyor. İyide kısırlaştırma maalesef saldırganlığı çözmüyor! Başkan Muhammet Tokat Sen spor kulüpleriyle uğraşacağına bunlara çözüm bul! Hizmet yok, öneri yok, şikayetleri dinleme yok! İllaki birinin ölmesini veya sakat kalmasını mı bekliyorsunuz? Atakent sitesi sakinleri bu büyük soruna artık zahmet olmasa el atmanızı istiyor! Milas belediyesi insanlar barınağa taşınsın köpekler sitede yaşasın mantığında sanırım kapımızın önüne çöp atmaya çıkamıyoruz. Çocuk parkı değil burası köpek parkı kimse parka giremiyor"