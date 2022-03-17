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Giriş Tarihi: 17.3.2022 10:22

Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

İHA
Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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