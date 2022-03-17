Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. #MSB pic.twitter.com/mJwmJUIXsb