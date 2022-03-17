Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.