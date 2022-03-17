Haberler Gündem Haberleri Muğla’da fuhuş şebekesine operasyon: 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 17.3.2022 18:52

Muğla’da fuhuş şebekesine operasyon: 4 tutuklama

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da fuhuş şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Muğla’da kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen ikisi karı-koca 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe, Ula ve Datça'da "fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş" yaptırdıkları ihbarını aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Datça, Menteşe ve Ula'da 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden H.C. isimli kadın ile İ.Y ve D.H Menteşe'de, R.İ., Ula'da, H.C'nin kocası H.C. de Datça'da gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda suça konu materyaller ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı. H.C isimli kadın serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da fuhuş şebekesine operasyon: 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA