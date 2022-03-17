Muğla’da fuhuş şebekesine operasyon: 4 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe, Ula ve Datça'da "fuhşa teşvik, aracılık ve zorla fuhuş" yaptırdıkları ihbarını aldı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Datça, Menteşe ve Ula'da 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden H.C. isimli kadın ile İ.Y ve D.H Menteşe'de, R.İ., Ula'da, H.C'nin kocası H.C. de Datça'da gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda suça konu materyaller ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklandı. H.C isimli kadın serbest bırakıldı.