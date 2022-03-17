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Giriş Tarihi: 17.3.2022 23:01

Özel görüntü ve sesleri ifşadan, 7 yıl 11 ay hapis cezası

ABBAS ÇAKAR
Özel görüntü ve sesleri ifşadan, 7 yıl 11 ay hapis cezası

“Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 7 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası alan A.D(37), Dilovası İlçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından, daha önceden işlemiş olduğu "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan, A.D (37) hakkında 7 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası kararı verildi. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan hükümlü hakkında yakalana kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, aranan hükümlünün Dilovası ilçesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile yakalanan A.D. sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özel görüntü ve sesleri ifşadan, 7 yıl 11 ay hapis cezası
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