Piyasa sürmek istediği sahte paralarla yakalandı, mahkemede serbest kaldı

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; İl dışından getirdiği ve çevre il, ilçe ve köylerde piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen bir kişiyi Safranbolu Gayza Köyünde sahte paralarla birlikte yakaladı. A.M. (41) isimli şahısın üzerinde yapılan aramada (1) adet 200 TL, (61) adet 100 TL, (97) adet 50 TL olmak üzere toplam, 11.150,00 TL tutarında sahte banknot ele geçirilmiştir. Mahkemeye çıkartılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, halkımızın emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.