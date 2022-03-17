PKK/KCK operasyonunda 7 kişi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde Jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde yasadışı gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, bir dönem örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana Jandarma tarafından el konuldu.