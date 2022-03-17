Haberler Gündem Haberleri PKK/KCK operasyonunda 7 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 17.3.2022 14:51

PKK/KCK operasyonunda 7 kişi yakalandı

BEKİR COŞKUN
PKK/KCK operasyonunda 7 kişi yakalandı

Mersin’de Jandarma ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilen 7 şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde Jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde yasadışı gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, bir dönem örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana Jandarma tarafından el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK/KCK operasyonunda 7 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA