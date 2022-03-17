Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar kısıtlaması!

İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18-19 Mart tarihlerinde uçuş kısıtlamasına gidilme kararı alındı. Bu kapsamda uçuşlar 18 Mart'ta yüzde 10, 19 Mart'ta ise yüzde 20 oranında uçuş kısıtlamasına gidilecek.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ İPTALLER VAR

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05:00 ile 14:59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU: Meteoroloji alarm verdi: İstanbul'a Cumartesi günü çok yoğun kar yağışı geliyor...