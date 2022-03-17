Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Üsküdar’da gençlerle buluştu

Burada bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, "Gençlerimiz siyaseti çözümün bir parçası olarak görmüyorlar. Türkiye'de ve Dünyada her şeyin çözümü siyasette. Eğer siyaset çözüm üretebiliyorsa başarılı olabilir. 20 yıldır biz hükümetlerimizle Türkiye'yi getirdiğimiz aşamada bunun en güzel örneğini verdiğimizi düşünüyorum. Gençler siyaseti ve siyasetçiyi kendilerinden çok faklı görüyorlar. Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'yi önümüzdeki dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir ülke haline getirmek istiyoruz. Uzay alanında birçok çalışmamız var. Türkiye kendi uydusunu, iletişim uydusunu, haberleşme uydusunu, gözlem uydusunu üreten bir ülkeydi. Uzaya erişim kendimizin tasarladığı hibrit roketlerle, gerekse uydular anlamında Türkiye'yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz" dedi.



Bakan Varank'a ziyaret esnasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.



