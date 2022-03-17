TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'daki zorunlu göçün en büyük yükünü Polonya'nın üstlendiğini belirterek mevkidaşına teşekkür etti. Türkiye'nin mülteciler konusunda her zaman Polonya'nın yanında olduğunu aktaran Şentop, "8 yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak emin olun ki Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda durumunuzu en iyi anlayan Türkiye'dir. Bu insani krizin, göçün büyük yükünü siz üstlendiniz. Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.

'YÜKÜN KOMŞU ÜLKELERİN SIRTINDA KALMAMASI GEREKİR'

Şentop, savaş sebebiyle meydana gelen göçle ilgili ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye 5 milyonun üzerinde mülteciyi yaklaşık 8 yıldan fazla bir zamandır misafir ediyor. Bunu biz yaşadık. Siz de benzer bir durumdasınız. 2 milyonun üzerinde mülteci ülkenizde var. Bu şekilde meydana gelen göçler küresel bir sorun, buna küresel bir dayanışma içerisinde karşılık vermek lazım. Yükün sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin sırtında kalmaması gerekir."

Acil olarak ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Şentop, "Uluslararası kurumlar, öncelikle güvenliği ve barışı sağlamalı ve korumalı. Saldırıları caydıracak bir güçte ve kararlılıkta olmalıdır. Bu krizle beraber yeniden bölgemizin ve Avrupa'nın güvenliğini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ise savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin tutumuna teşekkür etti.