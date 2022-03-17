Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İzmit İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 119 gram Metamfetamin, 120 gram Sentetik Kannabinoid, 10 sentetik ecza, 1 Ecstasy, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi alınan ifadeleri sonrası serbest kalırken, Ö.K. I.B. A.Ş. ve U.S. sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.