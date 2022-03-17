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Giriş Tarihi: 17.3.2022 23:37

Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ‘Torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İzmit İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 119 gram Metamfetamin, 120 gram Sentetik Kannabinoid, 10 sentetik ecza, 1 Ecstasy, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 kişi alınan ifadeleri sonrası serbest kalırken, Ö.K. I.B. A.Ş. ve U.S. sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Torbacı operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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