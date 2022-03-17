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Giriş Tarihi: 17.3.2022 18:52

Trabzon genelinde eğitime kar engeli

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon genelinde eğitime kar engeli

Trabzon'da  olumsuz hava şartları nedeniyle ilk, orta, lise ve özel eğitim kurumları dahil eğitime yarın  1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da ise, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon genelinde eğitime kar engeli
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