Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir’e geldi

Kiev kentinden Eskişehir'e gelen Anife Kurtseitova, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine kucak açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Daha önce Türkiye'ye Kırım Günleri etkinlikleri düzenlemek için geldiğini anlatan Kurtseitova, "Şimdi savaş nedeniyle buraya geldim. Çok farklı bir durumdayız. Çocuklarımızla birlikte bombalardan saklandık. Çok zor günler yaşadık. Türkiye'de güvendeyiz. Erkeklerimiz savaşta. Onlardan her zaman haber alamıyoruz. Kalplerimiz Ukrayna'da kaldı." diye konuştu.