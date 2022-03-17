Zonguldak Emniyet Müdürlüğü aranmakta olan 50 şahsı yakaladı

Emniyet Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Zonguldak İl Merkezi ile Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerimizde yakalanan bu şahıslardan; 0-5 yıl arası 19 şahıs,5-10 yıl arası 2 şahıs,10 yıl üzeri 3 olmak üzere toplam 24 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalananların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır: S.P, Bilişim Sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık- suçundan 14 yıl 11 ay, H. B,dolandırıcılık suçundan 11 yıl 14 ay 30 gün, G.A. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl 10 ay, T.Ö. Hırsızlık- başkalarına ait Banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma vb. suçundan 9 yıl, F.B, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezaları alarak tutuklandılar. Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir"