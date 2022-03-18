Bakan Akar, Çanakkale Deniz Zaferi mesajı! Var oluş şartımızdır

"Şanlı tarihi boyunca egemen ve bağımsız yaşamayı karakteri olarak benimsemiş asil milletimizin kahraman evlatları, bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı tüm dünyaya Çanakkale'nin asla geçilemeyeceğini göstermiştir." açıklamasını yapan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımızı sömürgeleştirmek, milletimizi esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Çanakkale'de ortaya konan bu mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı imanıyla, milli ve manevi değerlerimizi koruma azmiyle mücadele eden kahraman ordumuz, Mehmetçik, bugün de egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.