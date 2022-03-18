Çanakkale’de tarihi gün

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü
, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi
'nin 107. yıl dönümü olan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.
BAYRAM HAVASI
Dünyanın 'en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan ve tarihin en prestijli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı öncesinde Çanakkale başta olmak üzere tüm Türkiye'yi heyecan sardı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ile köprünün açılışının aynı gün yapılacak olması dolayısıyla Çanakkale, adeta bayram havasına büründü. Kentin birçok noktası bayraklarla donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.
HAZIRLIKLAR TAMAM
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege
'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.
TOP MERMİLERİNİN MONTAJI SÜRÜYOR
Çanakkale Savaşı
kahramanlarından Seyit Onbaşı
'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20.5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.
ZAFER KUTLAMASI VE AÇILIŞ COŞKUSU
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilk tören, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı
'nda gerçekleşecek.
Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayacak törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına toka edilecek.
Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Kınalıada
korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak. Buradaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erecek.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ndeki tören ise saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak. Saygı atışı yapılacak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri boğazda geçit töreni yapacak. TCG Salihreis Firkateyni'nden 21 pare top atışı yapılacak. Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösteri yapıp katılımcıları selamlayacak.
Saat 16.00'da ise, Gelibolu alım gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirilecek.