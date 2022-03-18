Denizden tahliye gündemde

SABAH'IN diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Türkiye
'nin Mariupol'deki vatandaşlarını tahliye etmek için 3 formülü var. Kiev
Büyükelçiliği'nce hazırlanan Zaporijya üzerinden tahliye planı 6 denemede sonuç vermemesine rağmen bugün bir kez daha denenecek. Mariupol'ün liman kenti olması dolayısıyla, tahliyenin sivil ya da askeri gemiyle deniz yolundan yapılması ikinci formül olarak masada. Üçüncü formül ise Türk vatandaşlarının Donetsk
üzerinden sıcak çatışma alanlarından çıkarılıp, Rusya
'nın kontrolündeki Donetsk bölgesine geçirilerek tahliye edileceği. Bu duruma Ukrayna
'nın sıcak bakmadığı bildirildi.