Emine Erdoğan'dan, "1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü için hayırlı olsun mesajı yayınladı. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, tarihi projenin hayırlı olmasını temenni etti. Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde büyük zaferin görkemine yakışır şekilde #1915ÇanakkaleKöprüsü'nün açılışının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çanakkale geçilmez destanının kahramanları aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum."