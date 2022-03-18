Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan, "1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"
Giriş Tarihi: 18.3.2022 20:22

Emine Erdoğan'dan, "1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, "1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü için hayırlı olsun mesajı yayınladı. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, tarihi projenin hayırlı olmasını temenni etti. Emine Erdoğan, şunları söyledi:
"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde büyük zaferin görkemine yakışır şekilde #1915ÇanakkaleKöprüsü'nün açılışının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çanakkale geçilmez destanının kahramanları aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum."

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Emine Erdoğan'dan, "1915 Çanakkale Köprüsü’nün milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"
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