İstanbul’da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Şehrimizde bugün itibarıyla 957 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.
Şehrimizde bugün itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
9️⃣5️⃣7️⃣ evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.🌧⛈❄️
Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi
☎️1️⃣1️⃣2️⃣ Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim.#KimseDışarıdaKalmasın pic.twitter.com/DbqrjCSvvZ