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Giriş Tarihi: 18.3.2022 21:00

İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor

İstanbul’da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 957 evsiz kişinin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Şehrimizde bugün itibarıyla 957 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da 957 evsiz, otellerde misafir ediliyor
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