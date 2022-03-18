Jandarma kılığında dolandırıcılık yaptılar

Muğla Yatağan'da N.Ü., sivil jandarma olarak tanıtan kişi tarafından arandı. Daha sonra N.Ü.'nün evine gelen kişiye 5 altın bilezik, 5 gram altın ve 5 adet cumhuriyet altınını verdi. Dolandırıldığını anlayan N.Ü., Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından şüphelilerin yakalanması için detaylı inceleme ve araştırma yapıldı. Olayı gerçekleştiren şahısların O.N.S., A.K. ve Z.E. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Denizli'de yapılan operasyonla yakalanarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. Şüphelilerden O.N.S. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler A.K. ve Z.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.