Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Karakurt Mahallesi istikametine seyir halindeki otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucunda minibüs şarampole devrildi. Kazayı çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağır Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlar içerisinde sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.