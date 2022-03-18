Muğla’da fırtına uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'ya yönelik fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın Pazar günü akşam saatlerine kadar, etkili olması bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan uyarıda vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20.03.2022 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."