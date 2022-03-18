Otomobil kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı

Kaza, Kayseri-Malatya Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan 38 JH 290 plakalı kar kürüme aracının sürücüsü, önünde meydana gelen kazayı görünce durmak istedi. Araç sürücünün frene basmasıyla birlikte aynı şeritte ters yöne döndü. Bu sırada arkadan gelen V.S.'nin kullandığı 34 TY 6894 plakalı otomobil kar kürüme aracının bıçağına ok gibi saplandı. Kazada sürücü V.S. ile eşi F.S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kar kürüme aracının bıçağından çıkarılan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.