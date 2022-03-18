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Giriş Tarihi: 19.3.2022 00:16

Otomobil kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Otomobil kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı

Kayseri'de hemen önünde meydana gelen kazayı gören kar kürüme aracı sürücüsünün frene basmasıyla araç kayarak ters istikamete döndü. Bu sırada arkadan gelen otomobil ise kürüme aracının bıçağına ok gibi saplandı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kayseri-Malatya Karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan 38 JH 290 plakalı kar kürüme aracının sürücüsü, önünde meydana gelen kazayı görünce durmak istedi. Araç sürücünün frene basmasıyla birlikte aynı şeritte ters yöne döndü. Bu sırada arkadan gelen V.S.'nin kullandığı 34 TY 6894 plakalı otomobil kar kürüme aracının bıçağına ok gibi saplandı. Kazada sürücü V.S. ile eşi F.S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kar kürüme aracının bıçağından çıkarılan aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kar küreme aracının bıçağına saplandı: 2 yaralı
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