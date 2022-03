Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale açıldı

1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bakanların da katılımıyla kurdeleyi besmele çekerek kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde şu açıklamaları yaptı:

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız.



ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA İTHAF EDİYORUZ

Şehitlerimizin aziz hatıralarına ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna ya Rab batan güneşlere bedrin aslanları kadar şanlı tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya, işte bugün bu sözü hem lafzıyla, hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. Bu köprümüz de tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.



HER BİR TEKNİK ÖZELLİĞİ FARKLI BİR ANLAM TAŞIYOR

Tabii 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Ve şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915 Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de Deniz Zaferi'ni kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın on sekizini ifade ediyor. 3 mart ayı 18 bugün dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o haçlı-hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla evet Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. Kore herhangi bir anlaşma yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar, Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde o kabristanı ziyaret ederiz. Bunlar sıradan olaylar değil. Bunlar aşktır. Ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Kore ile attığımız bu adımlar en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarımızla, köprülerle bu adımları atıyoruz.

TÜRK MİLLETİ İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR

Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye...

JAPONYA'YI GERİDE BIRAKIP İLK SIRAYA YERLEŞTİK

Köprümüzün temelini 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine bir eserin bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakıp ilk sıraya yerleşti. Dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu hatırlatmak isterim.



ÜLKEMİZİN KAZANCI YILLIK 415 MİLYON AVRO

2,5 milyar euroluk bir yatırım bedeline sahiptir. 2,5 milyar euroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık 415 milyon Euro. Şehirlerimiz arasında güvenli konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna değer biçilir mi? Bu projenin ekonomimize 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor.



YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE İNŞA ETTİĞİMİZ SON ESERİMİZ

Projeden finansmana, inşaattan işletmesine kadar bu eseri ülkemize kazandırılmasında emeği geçen, bakanlıktan firmaya, mühendisten işçiye kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Çok emek sarf ettiler. Biraz sonra kendilerini yanıma davet edeceğim. Çanakkale Şehitleri'nin aziz hatıralarını mezar taşı, anıt ve müzelerde değil, abide eserle boğazın üzerinde de yaşatacağız. Tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle, şükranla yad ediyorum. 1915 Çanakkale Köprümüz yap işlet devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eserimizdir, inşallah devamı gelecek. Bu modelin 30 yıllık geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır.



BU YÖNTEMLE ULAŞTIRMADA 37,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK

Avrupa'da 3'üncü dünyada, 13'üncü sırada yer alıyoruz. ABD'nin açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Türkiye bu yöntemle ulaştırmada 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan dışardan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yapılan projelerin milli gelire katkısı 395 milyar Dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık, on yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Bütçeyle kamu özel iş birliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak yolu izledik.



KITALARI BİRLEŞTİRDİK GÖNÜLLERİ YAKINLAŞTIRDIK

Kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık, hamdolsun. Buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli kısmını aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sevgili vatandaşlarım İstanbul Havalimanı, İstanbul İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, YSS, Avrasya Tüneli, Ankara Niğde Otoyolu, Malkara Çanakkale otoyolu, 1915 Çanakkale köprüsü gibi dev projelerimiz gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almıştır.

Sadece şunu söylemekle yetinmek istiyorum. Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini torununun göreceği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirerek kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktaran bu eserleri uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir. Bütçeden tek kuruş çıkmadan tamamlanan İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon euro ilave getiri getirmiştir. Bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimize sunuyoruz. Hastane, yolları böyle yaptık, yapıyoruz. Bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir. Ülkemizin yatırım, insan gücü, ihracat potansiyeli öne çıkmasında bu projelerin payı çok büyüktür. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünü ile geleceği arasında giderek daha da güçlenen kalkınma köprüsü kuruyoruz. Büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde dünyada huzurun adaletin sembolü halinde gelme vizyonunun yeni bir halkasını katıyoruz.



ŞAHA KALDIRDIĞIMIZ ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINA BAKACAĞIZ

Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, milletimizin istikametine şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, ülkemize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum ve hazır mıyız?



TÜRKİYE BARIŞ VE REFAH ÇAĞINI BAŞLATAN KÖPRÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum ise "Türkiye, bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir. Bu köprü, ülkelerimiz arasındaki bağları gelecekte daha da güçlü hale getirmek için verilen tarihi bir vaat olmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Artık 1915 Çanakkale Köprüsü bu çatışma ve taarruz tarihini geride bırakarak Doğu ile Batı arasında barış ve refah çağını başlatan bir köprü olacaktır. Türk halkı, 1915 Çanakkale Köprüsü vesilesiyle Türkiye'nin yeni bir barış ve refah çağına öncülük ediyor olmasıyla gurur duyacaktır" dedi.

FİYATI 200 TL OLACAK 1 HAFTA ÜCRETSİZ KULLANILACAK

Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz.



KÖPRÜYE AİT TEKNİK DETAYLAR

DÜNYANIN EN YÜKSEK ASMA KULELİ VE EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.



2023 METRELİK ORTA AÇIKLIK CUMHURİYETİN 100. YILINI TEMSİL EDİYOR

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılını sembolize edecek. Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize edecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak. Köprünün kule temelleri Asya yakasında -45 metre, Avrupa yakasında ise -37 metre derinlikte deniz tabanına serbestçe oturmaktadır. Kule temellerinin bulunacağı bölgede yapılan zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında Asya kule temelinde 165 adet ve Avrupa kule temelinde 203 adet 2,5 metre çapında çelik kazık çakıldı.1915Çanakkale Köprüsü dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü olmakla birlikte, dünyadaki en uzun orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.

1915 Çanakkale Projesi sayesinde Marmara bölgesindeki otoyol ringi tamamlanıyor. Bu sayede bölgenin ulaşımı gelişirken, uluslararası koridorlarla da entegrasyonu güçleniyor. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki ve ülkedeki çok sayıda ekonomik faaliyete de doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkilerde bulunuyor. Proje; milli gelire 2,44 Milyar Avro, üretime ise 5,4 Milyar Avro katkı sağlıyor. Ayrıca istihdama da yıllık 118.209 kişilik bir etki yaratıyor. Proje sayesinde birçok maliyetin de önüne geçiliyor. Çanakkale Boğazı'ndaki ulaşımın köprü sayesinde 6 dakikaya düşmesi ile zamandan, yakıttan ve karbon emisyonlarından yıllık önemli oranlarda tasarruf sağlanıyor.

Yıllık Zaman Tasarrufu; 382 Milyon Avro

Yıllık Yakıt Tasarrufu; 31,3 Milyon Avro

Yıllık Çevre Tasarrufu; 1,9 Milyon Avro

Total Tasarruf; 415 Milyon Avro

Projenin 1,5 yıl erken bitirilmesi sayesinde ülke ekonomisi 622,5 milyon Avro tasarruf etmiştir.

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'ncı yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları izleyenleri büyüledi. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının kol uçuşu düzenindeki köprü üzerindeki alçak geçişleri nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.