Türkiye, salgında elindeki imkânları paylaşmaktan asla çekinmedi

Başkan
Erdoğan, İstanbul Beşiktaş
'ta bir otelde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
ve birçok ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı
'na video mesaj gönderdi. İşte Erdoğan'ın mesajının satırbaşları: Türkiye
insanlığın ve insani değerlerin büyük bir imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktan da çekinmemiştir. Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık.
DSÖ'DEN KAHRAMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÖDÜL
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında DSÖ Avrupa Bölge
Direktörü Dr. Hans Kluge
ile görüştü. Kluge, 2021 yılının "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı
" ilan edilmesinde öncülük eden Bakan Koca'ya Kovid-19 sürecinde özveri ile çalışan Türk sağlık çalışanları adına plaket takdim etti.