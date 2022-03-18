Üniversite öğrencisinin motosikleti çalındı karakola teşhis için giderken kaza yaptı

Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde, üniversite öğrencisi Ali Ramazan Şahin'in yine üniversitede okuyan kardeşi Ahmet Furkan Şahin'in kullandığı kurye motosikleti evin önünden çalındı. Evin bahçe katında park edilen motosikleti gözüne kestiren hırsız yaklaşık yarım saat boyunca yanında durup kurcaladığı motosikleti uygun anı bulduğu anda çalıştırıp kaçtı. Motosiklet sahibi Ali Ramazan Şahin'in kardeşi motosikletin çalındığını fark edince ağabeyini arayıp durumu bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen Ali Ramazan Şahin (24) motosikletin yabancı uyruklu bir kişi tarafından çalındığını görünce görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olaydan iki gün sonra şüpheli bir kişinin teşhisi için polis merkezine çağrılan Ali Ramazan Şahin'in motosikletine, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda iddiaya göre aniden yola çıkan taksi dolmuşu çarptı. Kaza ile birlikte Ali Ramazan Şahin ile motosikleti yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralan Ali Ramazan Şahin'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.



MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI GUVENLIK KAMERASINA YANSIDI

Motosikletin çalınma anı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikleti yaklaşık yarım saat boyunca inceleyip çalan hırsızın rahat tavırlar sergilediği, motosikleti yerinden söktükten sonra üzerine binip uzaklaştığı görüldü. Polis eşgali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.