Antalya’da korkunç olay! 17 yaşındaki Nuray Demir otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Antalya'da 2 yıl önce annesinin kuzeni Birol K.'nın (44) cinsel istismarına uğradığını iddia eden Nuray Demir (17), otel odasında yatakta çıplak halde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Demir'in boğazında kızarıklıklar bulunmasının ardından cinayet masası ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, dün akşam polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis genec kızı her yerde ararken Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otel odasını için saat saat 16.20 sularında temizlemek giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

BOYNUNDA KIZARIKLIK

Olay yeri inceleme ekipleri Nuray Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirledi. Polis, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

ŞİKAYETCİ OLMUŞTU

Antalya'da 18 Ocak 2020 tarihinde annesinin kuzeni olan Birol K.'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çocuk yaştaki Demir'in şikayeti üzerine, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.