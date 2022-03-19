1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.
TÜRKİYE BU ALANDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, köprünün her bir teknik özelliği ile farklı anlamlar taşıdığını belirterek, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti." ifadelerini kullandı.
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında da manşetleri süsledi.
ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Japonya'da yayın yapan 5 ulusal gazeteden biri olan Nikkei Asia, manşetine taşıdığı haberde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kapsamlı bir şekilde ele aldı. Simgelerin Köprüsü'nün, 2023 metre orta açıklıkla Japonya'nın Akashi Kaiko Köprüsü'nü 30 metreyle geride bıraktığına dikkat çekilen haberde; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa'yı bağlayan dördüncü köprü olduğu ifade edildi.
İki yaka arasındaki ulaşım mesafesinin 6 dakikaya ineceğine dikkat çekilen haberde, eskiden bu sürenin 1,5 saat olduğuna vurgu yapıldı.
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı, 5 binin üzerinde personelin, 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim" ifadelerine de yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEGA PROJELERİNE VURGU YAPILDI
Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu diğer mega projelerde olduğu gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de birçok anlam taşıdığı ifade edilen haberde, köprünün adının Osmanlı İmparatorluğu'nun Düşman Kuvvetleri'nin Çanakkale'ye girişini engellediği tarih olduğuna dikkat çekildi.
Haberde ayrıca, köprünün 2023 metrelik orta açıklığının, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü temsil ettiği belirtildi.1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın gündemine oturdu!