1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Adına dikkat çektiler: Başkan Erdoğan’ın mega projelerine vurgu yapıldı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak olan köprü, 2023 metrelik uzunluğu ile 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE BU ALANDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, köprünün her bir teknik özelliği ile farklı anlamlar taşıdığını belirterek, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti." ifadelerini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında da manşetleri süsledi.