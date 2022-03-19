Babasının ‘İnci çiçeği’ ile madalya almak gurur verici

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
önceki gün Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası ve Tevcih Töreni'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Törende geçen yıl Irak
'ın kuzeyindeki Gara
bölgesinde teröristlere yönelik yapılan ani baskında şehit edilen bordo bereli Yüzbaşı Burak Coşkun, Yüzbaşı Ertuğ Güler, Van'da düşen uçakta şehit olan pilot komiser Gökhan Mete Altuntaş ve Suriye'nin Resulayn bölgesinde bombalı saldırıda şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın aileleri buruk bir sevinç ve kelimelerle anlatılmayacak gurur yaşadı.
KIZIMLA DİMDİK DURACAĞIM
Başkan Erdoğan'ın elinden Devlet Övünç Madalyası ve beratı alan şehit aileleri duygularını SABAH'a anlattı:
Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un eşi Müge Coşkun, babasının "İnci çiçeği" dediği kızının madalyayı Cumhurbaşkanı'nın elinden aldığını ve yaşadığı gururu kelimelerle anlatmanın imkânsız olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kızım İnci henüz 6 yaşında. Burak işine âşık bir askerdi. Hayatım boyunca hep eşimi bekledim, beklemeye de devam edeceğim. 4 ay gider 2 ay gelirdi. Buna rağmen zevk ve heyecanla yapardı işini. 'Bizim mesleğimiz sevilmeden yapılmaz' derdi. Göreve giderken hiç suratının asık olduğunu görmedim. Çantasını heyecan ve mutlulukla hazırlardı. İşi ile ilgili hiçbir şeyi anlatmazdı. Kahramanlıklarını hep şehit olduktan sonra arkadaşlarından öğrendim. İyi ki hayatımda babasından hatıra bir kızım var. Babasının 'İnci çiçeği' o. Kızımla birlikte güçlü ve dimdik ayaklarımızın üzerinde duruyoruz."
Şehit Coşkun'un annesi Gülten teyze de ödülün verildiği gün evladını rüyasında gördüğünü ve ilk kez gülümseyerek uyandığını aktararak, "Devletimizin bizleri unutmaması, her zaman yanımızda olması çok güzel" dedi. Gara'da Yüzbaşı Burak Coşkun ile birlikte şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler'in eşi Gizem Güler de "Ssevgi dolu bir insandı. Ertuğ'un eşi olmak ve kızımla birlikte devletimden bu madalyayı almak gurur verici" diye konuştu.