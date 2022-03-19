Büyük zafer büyük gurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün tarihi bir törenle 1915 Çanakkale Köprüsü
ve Malkara-Çanakkale
Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Törene katılan binlerce vatandaşı, "Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir" sözleriyle selamlayan Erdoğan şunları söyledi:
YAKUT BİR GERDANLIK:
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların gözbebeği olan Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı
'na taktığımız yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye
'nin bugünüyle geleceği arasında, giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz.
ECDADA İTHAF EDİYORUZ:
Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir hilal uğruna ya Rab batan güneşlere, Bedr'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz.
BİZE NASİP OLDU:
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, Çanakkale'ye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüz de tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada, özellikle Çanakkale'de altıncı köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han, az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigârı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.
SEMBOLLERİN KÖPRÜSÜ:
1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıyor. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.
BAŞARAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK:
İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirasını aynı mesaj, mühendisliğin ve teknolojinin imkânlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Türkiye'nin, Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz.
6 DAKİKADA ULAŞIM:
Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ'a ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolun da açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergâhlarından birisi olan bu yolda Lapseki-Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen, ardından 1.5 saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye.
İFTİHAR KAYNAĞI:
Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil, işte bu abide eserin tüm görkemiyle Boğaz'ın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere canları pahasına bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum.
2025'TEN İTİBAREN NAKİT AKIŞI:
Hava yolu, kara yolu, denizcilik alanlarındaki kamu-özel işbirliği yatırımlarına baktığımızda 2024'te başa baş noktasına geleceğimizi, 2025'ten itibaren ise kamuya çok ciddi nakit akışı sağlayacağımızı görüyoruz. İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz, ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserler, sonrasında da uzun yıllar devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir.
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde Türk Yıldızları bir gösteri yaptı. Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde kol uçuşu düzenindeki alçak geçişi nefesleri kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları'nın F-5 uçaklarıyla gösterisi de izleyenlerden büyük alkış aldı.
ŞEHİTLERİN KABRİNE KARANFİL
Törende konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehitlik özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Erdoğan tören alanından ayrılırken 'Bosna' diye bağıran bir grup Bosna Hersekli ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
DENİZDE 21 PARE TOP ATIŞI
18 Mart
Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler resmi geçit yaptı. Gemilerin Şehitler Abidesi önünden geçişi sırasında, Çanakkale şehitlerini selamlamak amacıyla bir gemiden 21 pare top atışı yapıldı.
ŞEHİTLERİN HİKÂYESİ BELGESEL OLDU
İletişim Başkanlığı,'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikâyeleri' adlı belgesel serisi hazırladı. Belgeselde, zaferin bilinmeyen kahramanlarının hikâyeleri yer alıyor.
ALTIN MADALYALI TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 253 bin şehit adına üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya taktığı Türk bayrağı göndere çekildi.
HATIRA PARA BASILDI
Boğazı birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına özel hatıra para basıldı. Köprünün fotoğrafının yer aldığı yeni madeni 1 TL'ler de tedavüle girdi.
ZAFERİN GÖRKEMİNE YAKIŞIR
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde büyük zaferin görkemine yakışır şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Çanakkale geçilmez' destanının kahramanları aziz şehitlerimizi minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi.
GÜNEY KORE BAŞBAKANI: TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK
Törene Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo Kyum da katıldı. Köprünün Lapseki şantiyesinde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Kim Boo Kyum, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye, bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Ortadoğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir" diye konuştu.
GEÇİŞ 1 HAFTA ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün geçiş ücretiyle ilgili, "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz" dedi. Bu arada Türkiye Sigorta da 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 18 Mart 2023'e kadar güvence sunacağını açıkladı.