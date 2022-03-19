DSÖ, göçmenler için Türkiye’de toplandı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü
) ve Sağlık Bakanlığı
işbirliğiyle Avrupa
Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı yapıldı. İstanbul
'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ve Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Koca, göçmenlere sağlık yardımları konusunda, Türkiye'nin örnek teşkil eden çalışmaları olduğunu ve yardımları kimsenin pasaportunun rengine bakmadan yaptıklarını dile getirdi. Koca, göç konusunda Avrupa'nın takındığı tavra işaret ederek, "Göç sorunu, doğasına ve ruhuna bağlı olarak tek bir ülkenin veya tek bir bölgenin meselesi olamaz. Nasıl ki sorun ortaksa, çözüm de ortak akıldan ve ortak hakkaniyetli yük paylaşımından geçer" dedi.