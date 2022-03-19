İletişim Başkanlığı Birlikte Türkiye’yiz şarkısını yayınladı

Sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda sağlanan atılımlar yer aldı.

Türkiye'nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, şarkıya ilişkin mesajında "Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.B u vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:

"Biiznillah…

İnandık Hak yoluna

Kefil O'dur kuluna

Düşkünüz sevdasına

Vatanın bekasına

Kurbanım selasına

Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz

Birlikte Türkiyeyiz en son nefese kadar

Elhamdülillah…

Tarihe ışık tutan

Mazluma kucak açan

Dünyaya örnek olan

Geçmişten geleceğe

Ümmete sahip çıkan

Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek

Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar

Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz"