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Giriş Tarihi: 19.3.2022 12:38

İletişim Başkanlığı Birlikte Türkiye'yiz şarkısını yayınladı

İletişim Başkanlığı Birlikte Türkiye’yiz şarkısını yayınladı

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan “Birlikte Türkiye’yiz” şarkısı yayınlandı.

Sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda sağlanan atılımlar yer aldı.

Türkiye'nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Altun, şarkıya ilişkin mesajında "Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.B u vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:

"Biiznillah…
İnandık Hak yoluna
Kefil O'dur kuluna
Düşkünüz sevdasına
Vatanın bekasına
Kurbanım selasına
Canım yetene kadar

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz
Birlikte Türkiyeyiz en son nefese kadar

Elhamdülillah…
Tarihe ışık tutan
Mazluma kucak açan
Dünyaya örnek olan
Geçmişten geleceğe
Ümmete sahip çıkan
Recep Tayyip Erdoğan

Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz"

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İletişim Başkanlığı Birlikte Türkiye'yiz şarkısını yayınladı
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