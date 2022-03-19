Şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 21 FB 839 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 35. kilometresinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet önce orta refüjde bulunan kanala düştü daha sonra da 60 metre savrulduktan sonra şarampoldeki ağaca çarparak durabildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu A.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.