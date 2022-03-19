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Giriş Tarihi: 20.3.2022 00:40

Şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonet 60 metre savrulduktan sonra şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 21 FB 839 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 35. kilometresinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet önce orta refüjde bulunan kanala düştü daha sonra da 60 metre savrulduktan sonra şarampoldeki ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu A.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Şarampole düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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