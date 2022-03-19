TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’na katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de millet ile devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hizmetlere imza atıldığını söyledi.

Şentop, vakfın genel merkez binasında gerçekleşen İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'nda, milletle devletin bütünleşmesinin önemli olduğunu, Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere vurgu yapan Şentop, şöyle konuştu:

"Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş, o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt'ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz."

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü de kutlayan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin önemli eserleri arasında yerini aldığını ifade etti.

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TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da genel kurulun hayırlara vesile olmasını dilerken, İlim Yayma Vakfının geçmişten ilham alarak geleceğe ilerleyen önemli vazifesi olduğunu kaydetti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, katılımlarından dolayı kurul üyelerine teşekkür etti.

Mütevelli Heyeti Başkanvekili Nurettin Alan, Süleymaniye'de yapımı devam eden yurt inşaatının faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Çalışmalara destek verenlere teşekkür eden Alan, Süleymaniye'nin tarihi bilinci esas alınarak inşaat faaliyetlerinin devam etmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Vakfın Genel Sekreteri Prof. Dr. Ömer Çınar, İlim Yayma Vakfının yaklaşık yarım asır önce ilmi yaymak, ilmi sevmek, ilim yolculuğuna kol kanat germek, öğrenmek ve öğretmek üzere çıktığı yolda, emin adımlarla yürümeye devam ettiğini aktardı.

Divan başkanlığını, vakfın kurucu üyesi, eski AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla, divan üyeliklerini ise vakfın kurucu üyeleri İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ile avukat İbrahim Taşkın'ın yaptığı genel kurulda, vakfın bir yıllık faaliyet raporu, gelir gider tabloları, murakabe heyeti raporu ile 2022 yılı tahmini bütçesi, genel kurulun onayı ile kabul edildi.

Mütevelli heyetine yeni isimlerin dahil olduğu Genel Kurula, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yanı sıra vakfın kurucu üyeleri, bağışçıları, iş insanlarından Ahmet Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Ali Kibar, Ali Ülker, Ender Koçak, Nail Olpak ve Şekib Avdagiç de katıldı.