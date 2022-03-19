Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye ikinci dalga operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleriyle iltisakları olan kişileri sahte belge ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkaran şebekeye ikinci dalga operasyon düzenledi. İstanbul Havalimanı'nda ve toplam yedi ilde yapılan baskınlarda yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şebeke üyelerinin; şartları uymadığı halde yurt dışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve sahte öğrenci vizeleriyle yurt dışına çıkardıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait olan 30 pasaport, 45 kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopisi, 10 diploma fotokopisi ile öğrenim durumu belgesi, 8 adet E-Devlet şifresi, iki muvaffakatname, Avrupa Birliği logolu sekiz evrak, vekaletnameler ve yine farklı kişilere ait çok sayıda biyometrik fotoğraf ele geçirildi. Şebekenin lideri ve yöneticisi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk operasyonda da dokuz şebeke üyesi gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye operasyon kamerada