TÜİK istatistikleri açıklandı Türkiye yaşlanıyor

Yaşlı olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin oldu. Türkiye, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı. Yaşlı nüfus oranı en yüksek il yüzde 20.1 ile Sinop
oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 859 yaşlı olduğu görüldü. 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip olan üç il ise İstanbul
, Şanlıurfa
, Mardin
oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu
, 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda yüzde 24 artarak 2021'de 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016'da yüzde 8.3 iken 2021 yılında yüzde 9.7'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında yüzde 44.3'ünü erkek, yüzde 55.7'sini kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında yüzde 16.3, 2060 yılında yüzde 22.6 ve 2080 yılında yüzde 25.6 olacağı öngörüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 64.7'si 65-74 yaş grubunda yer aldı. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında yüzde 20.1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19.2 ile Kastamonu
, yüzde 17.8 ile Artvin
izledi.
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.5 ile Şırnak
oldu. Bu ili yüzde 3.9 ile Hakkâri, yüzde 4.0 ile Şanlıurfa izledi.
Yaşlı nüfusun yüzde 0.1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu.