Yurdun dört bir yanından şehitlere selam

18 Mart
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi
'nin 107. yılı dolayısıyla, yurdun dört bir yanında da törenler düzenlendi. Şehitlikler ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Balıkesir Lisesi
öğrencileri, cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni'nde 107 yıl önce olduğu gibi sülüslerini alıp, ellerine kına yakılıp, davul zurna eşliğinde oynayıp trene bindirilerek askere uğurlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hastalar, Çanakkale Savaşı dönemindeki asker ve sıhhiye kıyafetleri ile karşılanırken, personelin menüsünde ise üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek vardı.
Şırnak
'ta, Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayı'nda şehitler anısına rafting yapan sporcular, Türk bayrağı açtı. Kayseri
'de jandarma ekipleri, Erciyes Dağı'nda Türk bayrağı açıp ellerinde meşalelerle kayarak Çanakkale şehitlerini andı. İstanbul
'da Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni düzenlendi.
Tuna ÇAM - Özgür ÖZDEMİR - İlhan DEMİRCİOĞLU - Ceren ÇALIŞKAN - Ahmet ÇÖTELLİ - Ercan TOPAÇ - Mehmet YILDIRIM - Çağrı OĞUZ - Bulut YAMANDAĞ
/ SABAH