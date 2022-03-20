18 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı

Yurt
genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, kazaları da beraberinde getirdi. Bolu
Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. Tünel içinde bir otomobil kayarak duvarlara çarptıktan sonra yola savruldu. Arkadan gelen 6 TIR, kamyon ve otobüsün de bulunduğu 18 araç birbirine girdi.
Tünelin İstanbul
istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı
'ndan D-100
karayoluna yönlendirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5.5 saat trafiğe kapalı kalan yol ulaşıma açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelere nakledildiğini bildirdi.