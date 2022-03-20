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Giriş Tarihi: 20.3.2022

18 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
18 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli’nde buzlanma nedeniyle bir otomobil tünel içinde kontrolden çıktı. Ardından gelen araçların da karıştığı kazada 18 araç birbirine girdi. Kazada 17 kişi yaralandı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, kazaları da beraberinde getirdi. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. Tünel içinde bir otomobil kayarak duvarlara çarptıktan sonra yola savruldu. Arkadan gelen 6 TIR, kamyon ve otobüsün de bulunduğu 18 araç birbirine girdi.



Tünelin İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5.5 saat trafiğe kapalı kalan yol ulaşıma açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zincirleme kazada 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelere nakledildiğini bildirdi.
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18 araç birbirine girdi 17 kişi yaralandı
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