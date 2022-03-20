2.5 yaşındaki oğluyla 12 gün sığınakta kaldı

Ukrayna'da sıcak çatışmaların yaşandığı Bochka bölgesinde ailesiyle birlikte 12 gün sığınakta kalan Celal Kılıç, zorlu bir yolculuktan sonra döndüğü Türkiye
'de Kocaeli
Körfez'de bir akrabasının evine ulaştı. Kılıç, SABAH'a yaşadıklarını anlattı: "Bomba sesleri dayanılır gibi değildi. En sonunda 'Ya öleceğiz ya da kurtulacağız' dedim ve eşim ve 2 çocuğumun yanı sıra kayınvalidem ile baldızımı da alarak yola çıktım. Bir elekrik firmasında muhasebeciydim. Rusya
'nın böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Bir anda savaş başladı. Ben, eşim Tatyana
ve 10 yaşındaki oğlum Timur ile 2.5 yaşındaki oğlum Emir'le evimizin altında bulunan sığınakta yaşamaya başladık. Her şeyin kötü gittiğini görünce, risk almamız gerektiğine karar verdim. Ya kalıp sığınakta ölecektik ya da kaçmaya çalışacaktık. Devletimizin yetkilileri hızlı bir iletişim kurdu. Türkler için ayarlanan bir trene bindik. Lviv
'e ulaştık. Bir gün dinlendik. Otobüsle Türkiye'ye getirildik.