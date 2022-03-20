Ailenin en zor seçimi

Uzun yıllardır Ukrayna
'nın Lviv
kentinde yaşayan Teke ailesi, savaşın başlamasının ardından zor günler geçirmeye başladı. Bahattin Teke
ve Ukraynalı eşi Vita Teke
, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte 7 yaşındaki felçli kızları Safiye'nin tedavisini yaptırmakta güçlük çekti, 9. kattaki evlerinden sığınağa inmekte sıkıntı yaşadı.
'KARDEŞİM İÇİN GİDİN' DEDİ
Teke ailesi, 23 yaşındaki Ukrayna vatandaşı oğulları Mustafa için ilk başlarda Ukrayna'yı terk etmek istemese de saldırıların artması ve küçük kızlarının tedavilerinin devam edebilmesi adına zor bir karar alarak ülkeden ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Türkiye
'ye gelen aile, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Kapıkule Sınır Kapısı
'ndan yurda giren Bahattin Teke "Eşim ve çocuğumu alıp geldim ama büyük bir canımızı da orada bıraktık. Büyük çocuğumuz orada kaldı. 23 yaşında olduğundan dolayı Ukrayna devleti çıkışlarına izin vermiyor. Çocuğumuzu bırakmamak için gelmeye niyetimiz yoktu. Ancak oğlumuz 'Ben başımın çaresine bakarım' dedi. Kız kardeşi felçli olduğu için onu düşündü öncelikle. Çocuğum rahatsız olduğu için 9. kattan sığınağa inmek çok zor oluyordu. Biz gelmeden önce evimizin yakınlarına 8 füze atıldı, evin yakınındaki havaalanına geldi" dedi. Eşi Vita Teke ise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatarak "Küçük kızımız felçli ve çok hasta. Her zaman tedavisini yaptırmamız lazım. Ukrayna'da savaş nedeniyle hastaneye düzenli gidemiyorduk. Çocuğumuzun felçli olması nedeniyle sürekli sığınağa dahi inemedik bazı günlerde, masa altında bekledik. Oğlum Ukrayna'da kaldı. Henüz cepheye gitmedi, şehirde bekliyor. Çok üzgünüz" diye konuştu. Teke ailesi, Ukrayna'ya dönene kadar İstanbul
'daki evlerinde kalacak.