Başkan Aydın’dan ‘Nevruz Bayramı’ mesajı

Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi olduğunu belirten Başkan Aydın; "21 Mart Nevruz Günü; medeniyet coğrafyamızda baharın müjdecisi olarak yüzyıllardır kutlanan ortak bir kültür mirası ve güçlü bir birliktelik vurgusudur. Nevruz; baharın müjdecisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü dünyanın en eski ve en zengin barış ve dostluk bayramıdır. Savaşların, felaketlerin yaşandığı dünyada, kültürel bir mirasımız olan Nevruz Bayramı'nın, insanlara sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın değerlerini hatırlatması en büyük dileğimizdir. Ayrışmanın değil bütünleşmenin, kavganın değil barışın bayramı olan Nevruz, hep beraber hayatı paylaşabilme irademiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere tüm Türkiye'nin Nevruz Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bu güzel günün barış içerisinde hep beraber neşe, huzur ve sevinçle kutlanarak milletimize mutluluklar getirmesini temenni ediyorum" dedi.