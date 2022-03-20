CHP'li İBB'de bir skandal daha ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran isim de Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç. "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" diyerek İBB'de yapılan ihale yolsuzluklarını belgeleyen Sonuç, sıra Ankara Büyükşehir'e de gelecek dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) akçeli bir ihaleyi deşifre etti.

21 MİLYONLUK İHALE

İBB'nin 21 milyon TL'lik bir ihaleyi 'a devrettiği, İSBAK'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye MAF Bilişim ve Yazılım Şirketi'ne devrettiğini söyleyen Jahrein aynı şirketin aynı gün 10 milyonluk farklı bir ihale aldığını da söyledi.

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler | Video

"LİYAKATLI BİREYLER HEP AYNI ÇEVREDEN"

Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine de dikkat çeken Jahrein, söz konusu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine değinerek, "Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı.