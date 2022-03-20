Haberler Gündem Haberleri İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
Giriş Tarihi: 20.3.2022 10:55 Son Güncelleme: 20.3.2022 10:56

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler

İBB’nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu’na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak belgeler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğinden beri liyakattan söz eden CHP'li Ekrem İmamoğlu baltayı yine taşa vurdu. İmamoğlu'nun ihale vurgununu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 'Jahrein' adıyla sosyal medyada yayınlar yapan Ahmet Sonuç ifşa etti. Akçeli ihaleleri belgeleri olarak sosyal medyadan paylaşan Sonuç: "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı. Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim diyerek Mansur Yavaş'a da gözdağı verdi.

CHP'li İBB'de bir skandal daha ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran isim de Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç. "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" diyerek İBB'de yapılan ihale yolsuzluklarını belgeleyen Sonuç, sıra Ankara Büyükşehir'e de gelecek dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) akçeli bir ihaleyi deşifre etti.

21 MİLYONLUK İHALE
İBB'nin 21 milyon TL'lik bir ihaleyi 'a devrettiği, İSBAK'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye MAF Bilişim ve Yazılım Şirketi'ne devrettiğini söyleyen Jahrein aynı şirketin aynı gün 10 milyonluk farklı bir ihale aldığını da söyledi.

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler | Video

"LİYAKATLI BİREYLER HEP AYNI ÇEVREDEN"
Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine de dikkat çeken Jahrein, söz konusu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine değinerek, "Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Jahrein'in yaptığı açıklamalar şöyle:

1 - Sevgili dedem. İyi diyorsun, güzel diyorsun da… Benim gibi ekap dolaşabilen, biraz internet bilen insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Ben mesela İBB ile ilgili birkaç TESADÜFle karşılaştım. Twitselimi okuyarak bana dönüş yaparsanız sevinirim.

2 - 2021/721158 numaralı yaklaşık 21 milyon ₺ değerindeki ihaleyi İSBAK'a devrediyor.

3 - İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon ₺'ye.

4 - Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon ₺'lik başka bir iş daha alıyor.

5 - Bu ihaleyi alan MAF Bilişim'in komşusu! Allah Allah yav...

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İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
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