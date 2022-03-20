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Giriş Tarihi: 20.3.2022 13:05 Son Güncelleme: 20.3.2022 13:06

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

AA
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür

İstanbul son birkaç gündür karla mücadele ediyor. Bugünden itibaren şehri etkisi altına alan karın yerini önümüzdeki haftada güzel havalar alacak. Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya, kar sürecinde son durum bilgisiyle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yerlikaya, "İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan karla mücadelede kurallara uyanlara teşekkür
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