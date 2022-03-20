Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş için geri sayım başladı

Türkiye
'nin
deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize
- Artvin
Havalimanı'nda terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı tamamlandı. Erdoğan'ın nisanda açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı, Türk Hava Yolları
'nın (THY
) internet sitesinde İATA kodunu alarak uçuş listesine konuldu. Temeli 3 Nisan 2017'de Erdoğan tarafından atılan havalimanı Rize'ye 34, Hopa
'ya 54, Artvin'e 125 km uzaklıkta ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Rizeliler, havalimanının açılışından duydukları heyecen ve gururu SABAH'la paylaştı:
Metehan Karakaş (27):
Eskiden birkaç ilde havalimanı vardı ve çevre illerden karayoluyla havalimanına sadece araçla gidilirdi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 20 yıldır ülkeye her konuda hizmet sunmaya devam ediyor.
Abdulkadir Karali (30):
Reisimiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz gün havalimanının nisan ayında açılacağını söylediğinde çok heyecanlandım.