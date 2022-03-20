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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş için geri sayım başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş için geri sayım başladı
Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nda terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı tamamlandı. Erdoğan'ın nisanda açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı, Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde İATA kodunu alarak uçuş listesine konuldu. Temeli 3 Nisan 2017'de Erdoğan tarafından atılan havalimanı Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 km uzaklıkta ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Rizeliler, havalimanının açılışından duydukları heyecen ve gururu SABAH'la paylaştı:



Metehan Karakaş (27): Eskiden birkaç ilde havalimanı vardı ve çevre illerden karayoluyla havalimanına sadece araçla gidilirdi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 20 yıldır ülkeye her konuda hizmet sunmaya devam ediyor.
Abdulkadir Karali (30): Reisimiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz gün havalimanının nisan ayında açılacağını söylediğinde çok heyecanlandım.
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Rize-Artvin Havalimanı’nda uçuş için geri sayım başladı
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